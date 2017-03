Ryanair åbner seks nye ruter i Danmark

Relateret indhold Artikler

Det irske lavprisselskab Ryanair er upopulær blandt fagforeninger, men passagerne strømmer til.



Og nu åbner Europas største lavprisselskab for endnu flere flyruter fra Danmark. Det oplyser Ryanair i en pressemeddelelse.



Blandt andet kan man nu få billige flybilletter fra Københavns Lufthavn til den engelske by Liverpool og Sevilla i Spanien. Derudover åbner der to nye ruter fra Aarhus Lufthavn til Eindhoven i Holland og Gdansk i Polen.



Også de jyske provinslufthavne Aalborg Lufthavn og Billund Lufthavn får nye ruter til henholdsvis London Stansted og Berlin Schönefeld.



Talsmand for Ryanair, Arune Jaraite, siger, at kunderne kan se frem til endnu lavere priser på flybilletter.



"Danske kunder og besøgende kan nu bestille flyvninger så langt ud i fremtiden som til marts 2018."



"Og de kan se frem til endnu lavere priser, så der har aldrig været et bedre tidspunkt at købe flybilletter på hos Ryanair," siger hun.



Flyselskabet fejrer lanceringen af de nye ruter med flybilletter ned til 149 kroner, som man kan købe frem til midnat torsdag.



/ritzau/