Medie: Novo Nordisk er gået i opkøbsdialog med amerikansk selskab

Relateret indhold Tilføj søgeagent Novo Nordisk Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Novo Nordisk

Novo Nordisk lurer på at opkøbe et amerikansk biotekselskab, der forsker i alvorlige blodsygdomme.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters med henvisning til unavngivne kilder.



Det danske medicinalselskab har efter sigende henvendt sig til Global Blood Therapeutics med henblik på at købe selskabet.



Det amerikanske selskab er ved at vende mulighederne med en investeringsbank, men der er ingen sikkerhed for, at blodsygdomsselskabet vil gå i forhandling med eller sælge til Novo Nordisk.



Reuters citerer en unavngiven kilde, der ikke ønsker at stå frem, fordi sagen er fortrolig.



Hverken Global Blood Therapeutics eller Novo Nordisk har kommenteret nyheden.



/ritzau/FINANS