Spillersalg redder AaB fra underskud i 2016 og 2017

Selskabet bag fodboldklubben AaB kom ud af 2016 med et overskud efter skat på 7,1 million kroner, oplyser klubben i en pressemeddelelse onsdag.



Det skyldes de indbringende salg af profilerne Lukas Spalvis til Sporting Lissabon og Nicolaj Thomsen til Nantes, fremgår det af regnskabet.



Det to salg sørgede sammen med salget af Gilli Rólantsson for, at klubben havde et overskud på 12,9 millioner kroner på transferrettigheder.



Salget af Christian Bassogog til kinesisk fodbold skete først i februar 2017, hvorfor pengene fra det salg først vil figurere i 2017-regnskabet. Og her vil det få stor effekt.



"AaB havde for 2017 planmæssigt kalkuleret og budgetteret med et underskud i niveauet 10 millioner kroner," skriver klubben i meddelelsen.



Salget af Bassogog får dog klubben til at opjustere forventningerne, så man i stedet regner med et overskud på 15 millioner kroner før skat.



Dermed er der udsigt til, at spillersalg endnu en gang sikrer sorte tal på bundlinjen i AaB.



I forhold til 2015 faldt klubbens indtægter fra tv med 9,5 millioner kroner i 2016. Det blev kun delvist opvejet af en stigning i sponsorindtægter på fem millioner kroner.



