Harboes nedjusterer forventningerne

Relateret indhold Tilføj søgeagent Harboes Bryggeri Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Harboes Bryggeri

Bryggeriet Harboes skruer op for markedsføringen og nedjusterer derfor sine forventninger til hele regnskabsåret 2016/17.



Der ventes nu et resultat på niveau med resultatet i 2015/16 - et overskud før skat på 51 mio. kr.



Det går ellers stadig godt for bryggeriet, som dog har mærket visse markedsmæssige udfordringer.



"Koncernens aktiviteter udvikler sig fortsat positivt drevet af et godt samarbejde med kunderne og et målrettet produktsortiment, som driver efterspørgsel og salg – og især de internationale markeder viser fortsat attraktive vækstrater," skriver Harboes i en meddelelse.



"Prioritering af strategiske investeringer, øget markedsføring til opbygning af varemærker og markedsmæssige udfordringer giver imidlertid anledning til, at Harboes Bryggeri justerer forventningerne," fortsætter bryggeriet.



Tidligere ventede bryggeriet et overskud før skat på 65-75 mio. kr. i 2016/17.



/ritzau/FINANS