Emballageproducenten Brdr. Hartmann venter i 2017 en nettoomsætning i intervallet 2,2-2,3 mia. kr. og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 11-12,5 pct.



Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2016.



Der er tale om en nedjustering af tidligere forventninger om en omsætning på 2,2-2,4 mia. kr. og en overskudsgrad på 12-14 pct., som blev meldt ud i 2015.



"Overskudsgraden ventes at være 11,0-12,5 pct. som følge af et midlertidigt lavere emballagesalg på de amerikanske markeder samt forsinkelse af færdiggørelse af fabrikken i USA og udnyttelse af den udvidede kapacitet i Sydamerika," skriver selskabet.



Selskabet venter i stedet at nå en omsætning på 2,2-2,4 mia. kr. og en overskudsgrad på 12-14 pct. i 2018.



