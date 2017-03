PostNord vil kun uddele breve én gang om ugen

Relateret indhold Tilføj søgeagent PostNord Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer PostNord

Opdateret 15.50 - Krisen kradser så meget hos Postnord, at der ud over en kapitalindsprøjtning og en fyringsrunde skal lægges postruter om.



Som en del af en redningsplan lægger Postnord op til, at danskere kun vil modtage almindelig post én gang om ugen.



Det oplyser Postnord.



Den form for postuddeling går populært under navnet "blomstermodellen".



Det betyder, at postdistrikter inddeles i områder, der hver får én fast ugedag, hvor de modtager almindelig post.



Kun hvis man betaler for et såkaldt quickbrev, vil man få omdeling fra dag til dag. Desuden vil pakker også stadig blive omdelt fra dag til dag.



Omstillingerne betyder også, at Postnord vil stoppe med at omdele produkter, som ikke passer ind i deres nye flows for omdeling. Det gælder bl.a. ugeavisr, som Postnord fra 2018 ikke længere vil omdele, oplyser selskabet.