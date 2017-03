Postnord vil skære op til 4000 stillinger i Danmark og beder ejere om 2,3 mia

Relateret indhold Tilføj søgeagent PostNord Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer PostNord

Opdateret 15.24 Postnord vil reducere antallet af medarbejdere i Danmark med 3500-4000 i løbet af 2-3 år.



Derudover skal koncernens administrative omkostninger fortsat reduceres med over 1 mia. svenske kr. de kommende 3 år "for yderligere at sikre Postnords konkurrenceevne på alle markeder".



Det forventes at berøre ca. 1200 stillinger, hvoraf de 500 er regnet med i de 3500-4000 stillinger, som Postnord vil skære i Danmark.



Det sker som et led i en tilpasning af strategien til den nye digitale virkelighed, lyder det. Omstillingen af virksomheden kommer til at koste omkring 3 mia. svenske kr. (2,3 mia. kr.), og Postnord er i dialog med ejerne om finansieringen.



Staten skal finansiere omstilling



Postnord har ifølge en pressemeddelelse fremført et behov for finansiering af omstillingsomkostninger over for ejerne, hvoraf den danske stat ejer 40 pct., fordi postkoncernen vurderer, at omstillingen ikke kan finansieres internt. Postnord lægger samtidig op til en "betydelig negativ pengestrøm" i perioden, som den dog har planer om at finansiere med egen indtjening.



"Når omstillingen af den danske virksomhed er gennemført, vil vi have en skalerbar og økonomisk bæredygtig produktionsmodel, som gør det muligt at opretholde postbefordringspligten med en lønsom brevvirksomhed selv med små brevmængder," siger Håkan Ericsson, Postnords koncernchef.



Postnord har siden år 2000 oplevet, at mængden af breve er styrtdykket med 80 pct., og koncernen har siden 2013 skåret hvad der svarer til 3000 fuldtidsstillinger.