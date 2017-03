Relateret indhold Tilføj søgeagent Finnair Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Finnair

Lufthavnen i Helsinki kan fredag blive ramt af strejke, der kan koste Finnair et økonomisk slag på millioner af euro, skriver flyselskabet i en pressemeddelelse.



Striden er mellem det finske flyforbund og fagforeningen Palta, der dækker servicesektoren, og omhandler arbejdsvilkårene i selskabet Airpro Oy, som tilbyder services som groundhandling i 16 finske lufthavne.



Strejken er planlagt til mellem klokken 15 og klokken 19, hvilket Finnair betegner som "kritiske timer for Finnair-trafikken". På det tidspunkt har flyselskabet planlagt flere end 90 flyvninger, og selskabet vil mangle adgang til vigtige servicefunktioner i lufthavnen, lyder det.



"Hvis strejken finder sted, er vi desværre nødt til at aflyse flyafgange. Vi arbejder lige nu på trafikplanen, og vi vil fortælle om aflysninger onsdag og torsdag," siger Jaakko Schildt, driftschef i Finnair, i meddelelsen.



Han fortæller, at passagerer vil få direkte besked, hvis deres afgange bliver aflyst, og det er muligt for passagerne at ombooke deres afgange indtil 2. april.



/ritzau/FINANS