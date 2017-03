Vindindustrien får julelys i øjnene over Nordsø-projekt

Hvis energiselskaberne Energinet.dk og TenneT får held med at gennemføre deres voldsomme planer om at konstruere en stor ø i Nordsøen som central for havvindmøller, vil det være en særdeles god nyhed for de danske vindmølleproducenter.



Det siger administrerende direktør for vindmølleproducenternes brancheforening Vindmølleindustrien.



"Det er lige i vores egen baghave, at en så stor ambition og et så stort projekt ligger. Det er et spændende initiativ, som jeg glæder mig til at følge," siger Jan Hylleberg.



Energinet.dk og TenneT's plan er at opføre en seks kvadratkilometer stor ø midt på Dogger Banke.



Den skal gøre det lettere og billigere at opføre enorme havvindmølleprojekter i Nordsøen, hvor vindforholdene er gode. Selskabernes vision er, at man med et fuldt udbygget netværk i Nordsøen vil kunne producere strøm nok til 80 millioner europæere.



Danmark er allerede stærkt kørende inden for havvindmøller. Vestas' MHI Vestas buldrer frem og deler mere eller mindre markedet med Siemens, der også ligger i Danmark.



Derudover har flere havvindmølleparker opført i Danmark gjort mange danske selskaber til specialister i at opføre dem.



"Langt hovedparten, af det der foregår på havet i dag, kommer ud af Danmark og kommer ud af Esbjerg Havn."



"Så sådan et projekt her vil være med til at fastholde os, som dem der er helt i front, når det kommer til at udvikle teknologien bag og mulighederne for udnyttelse af havvind på den lange bane," siger Jan Hylleberg.



Havvindmøller er i hastig fremdrift i disse år. I en lang periode var havvindmølleparker for dyre, og der var for mange problemer. Men det har ændret sig.



"Det er blevet langt billigere at bygge havvindmøller, og omkostningerne forventes at falde endnu mere."



"Havvind er det område i Europa, der vokser mest. Vi håber selvfølgeligt på, at det vil ske i Nordsøen, så vi sikrer flest muligt danske erhvervsinteresser," siger Jan Hylleberg.



