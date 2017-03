Neurosearch: CEO sælger 21.404 aktier

Administrerende direktør og bestyrelsesformand i Neurosearch Allan Andersen har solgt 21.404 Neurosearch-aktier til et samlet beløb på 80.051 kr. Det fremgår af en meddelelse.



Neurosearch er i færd med at lade sig afvikle og forsøger at sælge sine sidste aktiver.



På aktiemarkedet har der i den seneste tid været god appetit på Neurosearch-aktien, der er steget 58 pct. de seneste tre en halv måned, hvilket har bragt markedsværdien op i 92 mio. kr.



Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af 2016 71,4 mio. kr.



/ritzau/FINANS