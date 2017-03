Onxeo FY: Underskuddet vokser - fase 3-data nærmer sig

Mio. euro FY 2016 FY 2015 Nettoomsætning 4,4 3,5 Driftsomkostninger 27,6 25,7 Resultat af primær drift -23,2 -22,4 Nettoresultat -22,7 -19,4

Spændingen stiger i biotekselskabet Onxeo, der i løbet af sommeren venter, at kunne offentliggøre fase 3-resultater med lægemiddelkandidaten Livatag til behandling af leverkræft. Data kan give et fingerpeg om, hvorvidt Onxeo ender med at få valuta for de millionbeløb, der er gået til forskning og udvikling i det seneste regnskabsår.2016 viste et underskud på 22,7 mio. euro, eller 169 mio. kr., mod et tab på 19,4 mio. euro i samme periode sidste år.Driftsomkostningerne steg til 27,6 mio. euro fra 25,7 mio. euro, mens omsætningen, der hovedsageligt udgøres af royalty-indtægter fra blodkræftmidlet Beleodaq, var på bare 4,4 mio. euro mod 3,5 mio. euro året før.Onxeos pengekasse indeholdt ved årets udgang 29,2 mio. euro og rækker ifølge selskabet til at fortsætte udviklingsindsatsen ind i 2018.Nogen økonomisk prognose for resultaterne i 2017 kommer Onxeo ikke med, men selskabet præsenterer forventningerne til den kliniske udvikling af selskabets pipeline. Blandt de vigtigste begivenheder bliver som nævnt fase 3-data med Livatag midt på året.Desuden forbereder Onxeo sammen med sin amerikanske partner Spectrum Pharmaceuticals en udvidet godkendelse af Beleodaq mod den sjældne blodkræftform PTCL, så midlet også kan bruges som førstebehandling.Tabel for Onxeos, det tidligere Topotarget, årsregnskab 2016:Forventninger til 2017:Onxeo oplyser ikke finansielle forventninger./ritzau/FINANS