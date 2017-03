Ny fejl får DSB til at køre skandaleramt IC4-tog i garage

Relateret indhold Artikler

DSB har valgt at tage alle IC4-tog af skinnerne, efter at en hydraulikpumpe gik løs på et IC4-tog i nærheden af Hedehusene Station tæt på Roskilde.



Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.



"Vi er lige nu i gang med at undersøge årsagerne til episoden og har valgt at tage IC4-togene ud af passagerdrift," siger Anders Egehus, driftsdirektør i DSB.



For bare to uger siden havde DSB et lignende uheld med et IC4-tog.



"På den baggrund har vi valgt at indstille passagerdriften med IC4. Vi vil nu analysere hændelserne og derefter vurdere genindsættelsen af IC4-togene," siger Anders Egehus.



Meldingen lyder, at IC4-togene er taget ud af drift "indtil videre".



Beslutningen betyder ændringer og aflysninger i togtrafikken resten af tirsdagen, onsdag morgen og formentlig de kommende dage.



IC4-togene, der blev købt for mia. af DSB i 2000, er aldrig kommet ordentligt i gang og har været plaget af problemer.



I forbindelse med DSBs seneste årsregnskab i februar erkendte den administrerende direktør Flemming Jensen også, at IC4-togene har været en rigtig dårlig investering.



"Selv efter de mange år har det stadigvæk vist sig vanskeligt at få dem til at fungere på et tilfredsstillende niveau," sagde han.



På grund af IC4-togenes dårlige driftsstabilitet er de meget dyre at køre med. Derfor nedskrev DSB værdien af togene med over to mia. kr. i det seneste årsregnskab.



"Den værdi, de repræsenterer, hænger ikke sammen med den værdi, de er bogført til," sagde Flemming Jensen.



I december sidste år droppede DSB de facto togene. Det blev besluttet, at de skal bruges som regionaltog, indtil de skal udfases i 2024, når der kommer nye elektriske tog.



Oprindeligt var planen, at IC4-togene skulle være i drift frem til 2032.



