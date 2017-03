HP vil købe datavirksomhed: Lægger købstilbud på 1 mia. dollar

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hewlett-Packard Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Hewlett-Packard

Hewlett Packard Enterprise tilbyder at købe Nimble Storage, der tilbyder dataopbevarings- og back-up-løsninger, for omkring 1 mia. dollar, cirka 7 mia. kr.



Konkret tilbyder HP at købe aktierne i Nimble for 12,5 dollar per aktie, hvilket repræsenterer en præmie på 45 pct. i forhold til slutkursen for Nimbles aktie mandag på 8,60 dollar.



Aktien i HP steg mandag 0,1 pct. til 23,07 dollar. Det giver en børsværdi for selskabet på 38,4 mia. dollar.



/ritzau/FINANS