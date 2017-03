Aarsleff lander trecifret millionordre fra Banedanmark

Eksklusivt for kunder

Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff har netop landet en aftale med Banedanmark om at ombygge Ny Ellebjerg Station og Vigerslev Alle Station i Storkøbenhavn.



Aftalen, der er på 113 mio. kr. i alt, omfatter byggeriet af en jernbanedæmning samt to nye...