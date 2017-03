Mio. USD FY 2016 FY 2015 Driftsoverskud 31,7 67,9 Resultat før skat 29,2 58,2 Nettoresultat - aktionærernes andel 38,9 58,1

Mio. USD Ved FY 2016 Nettoresultat (aktionærernes andel) På niveau med 2016

Der har været tilbagegang på bundlinjen i 2016 for United International Enterprises (UIE), der tjener sine penge på at eje aktieposter i plantagevirksomheden United Plantations og de svenske investeringsselskaber Melker Schörling og Greenbridge.UIE kommer ud af 2016 med et overskud på 38,9 mio. dollar på bundlinjen, og det er et fald fra 58,1 mio. dollar i 2015. Det viser regnskabet, der er offentliggjort mandag.Det er aktieposten på 1,7 pct. i Melker Schörling, som er forklaringen på det lavere overskud i 2016, da værdien af ejerandelen er mindsket med 9,1 mio. dollar sidste år som følge af en svagere svensk kr. over for dollar.Melker Schörling er børsnoteret i Sverige og ejer større aktieposter i seks selskaber - blandt andet Securitas og teknologivirksomheden Hexagon.I 2015 blev værdien af Melker Schörling omvendt opskrevet med 31 mio. dollar, hvorfor sammenligningsgrundlaget har været sværere i 2016.UIE hæfter sig til gengæld ved, at der har været pæne resultater i plantageselskabet United Plantations, der laver palmeolie og kokosolie i Indonesien og Malaysia.Her steg overskuddet med 13 pct. til 80 mio. dollar. Selskabet kalder resultaterne meget tilfredsstillende, set i lyset af at området i løbet af 2016 var ramt af naturfænomenet El Niño, som påvirkede produktionen negativt.UIE lever normalt et liv i skyggen på fondsbørsen, men var for nogle uger siden i vælten, fordi udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) solgte aktier for 74.000 kr. i selskabet, efter at flere skatteeksperter havde belyst UIE's ejerkonstruktion og kritiseret selskabet for at være et skattely, fordi moderselskabet ligger på Bahamas.I forlængelse af regnskabet for 2016 vil UIE betale et udbytte på 5 dollar per aktie, som er en stigning på 67 pct. i forhold til året før. En femtedel af udbytte er af ekstraordinær karakter, da UIE for nogle uger siden vandt en skattesag i Malaysia.For 2017 venter UIE et nettoresultat - målt på aktionærernes andel - på niveau med sidste år.På aktiemarkedet ligger UIE-aktien næsten urørt i 1245 kr. mandag. Det seneste år er aktien steget 28 pct. Selskabet har en markedsværdi af 4,4 mia. kr.Tabel for United International Enterprises årsregnskab for 2016:Forventninger til 2017:/ritzau/FINANS