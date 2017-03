Entreprenørfirma får konfiskeret flere millioner kroner

Entreprenørfirmaet NCC er mandag blevet idømt en bøde på 100.000 kroner af Retten i Glostrup. Firmaet får desuden konfiskeret 5,5 millioner kroner.



NCC var tiltalt for at have overtrådt Naturbeskyttelsesloven. Firmaet havde gravet grus i en beskyttelseszone omkring fortidsmindet "Præstehøj" i Hedehusene.



Det var sket i forbindelse med råstofvinding ved firmaets grusgrav i Reerslev i Hedehusene. Ifølge anklagerne skete det over en seksårig periode fra 2007 frem til 2013.



I den tid havde firmaet gravet mindst 130.000 kubikmeter jord og grus væk ifølge anklageskriftet.



Fortidsmindet er sikret af en beskyttelseszone på 100 meter. Her er det forbudt at grave. Men den havde NCC ikke overholdt.



"Præstehøj" er ifølge Ekstra Bladet en af fire gravhøje, der ligger i Reerslev sogn og er omkring 3400 år gamle.



/ritzau/