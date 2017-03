Mio. kr. FY 2016 2015 FY Omsætning 4343 4114 EBITDA 184 156 EBIT 119 98 EBIT før ejendomme 114 85 Resultat før skat 97 93 Nettoresultat 77 84 Udbytte (kr./aktie) 0 0

Mio. kr. Ved Q4 2016 EBIT 110

Sanistål formåede at forbedre indtjeningen i 2016, der ifølge byggevaregrossisten bød på omsætningsvækst over markedsniveau inden for alle forretningsområder.For 2017 venter Sanistål, at driftsresultatet vil forblive i nogenlunde samme leje. Det fremgår af årsregnskabet.- Vi er i 2016 lykkedes med vores strategi og har opnået en meget tilfredsstillende fremgang i indtjeningen, fremhæver administrerende direktør Christian B. Lund i regnskabet.Året, hvor Sanistål i øvrigt kunne fejre sin 90 års fødselsdag, bød på en omsætning på 4343 mio. kr. mod 4114 mio. kr. året før.Driftsresultatet, EBIT, opgjort eksklusive ejendomsavancer og nedskrivninger steg til 114 mio. kr. fra 85 mio. kr., mens bundlinjen faldt til 77 mio. kr. fra 84 mio. kr.Sanistål har i løbet af året reduceret sin gæld med 467 mio. kr. til 790 mio. kr. Det skyldes ikke mindst salget af selskabets aktiepost i Brødrene A&O Johansen i marts for 401 mio. kr.Salget betyder også, at der sidste år ikke blev indregnet en resultatandel fra A&O Johansen, mens resultatandelen i 2015 bidrog positivt til Saniståls resultat med 34 mio. kr.For regnskabsåret 2017 venter Sanistål et driftsoverskud før renter og skat (EBIT) i niveauet 110 mio. kr. Den tilsvarende post viste et overskud på 119 mio. kr. sidste år inklusive ejendomsavance og nedskrivning.Tabel for Saniståls regnskab for 2016:Saniståls forventninger til 2017:/ritzau/FINANS