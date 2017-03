Formanden falder for aldersgrænsen, og to andre medlemmer trækker sig. Det er status for Saniståls bestyrelse forud for årets generalforsamling.



Ole Steen Andersen, der hidtil har siddet for bordenden, er fyldt 70 år sidste år, og så går den ikke længere. Han er dermed tvunget til at lade sig pensionere fra bestyrelsen.



Som ny formand foreslår Sanistål den hidtidige næstformand, Jens Jørgen Madsen, der i øvrigt har tre år at løbe på, da han er født i 1949. Han har siddet i selskabets bestyrelsen siden 2007.



Der er desuden lagt op til en slankning, da Peter Vagn-Jensen og William E. Hoover, Jr. trækker sig fra bestyrelsen efter henholdsvis 18 og fem år.



Bestyrelsen opstiller kun Anders K. Bønding, der har en fortid i Danske Bank og Nykredit og i dag står for kapitalfonden Greystone, som nyt medlem.



Generalforsamlingen finder sted 29. marts klokken 14 i Aalborg.



/ritzau/FINANS