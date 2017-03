Topchef i Rynkeby stopper efter 17 år: Mere tid til morgenavis og børnebørn

Eksklusivt for kunder

Jørgen Dirksen meddeler i dag sine medarbejdere i Rynkeby Foods A/S, at han fratræder sin stilling efter 17 år i spidsen for en af Danmarks største fødevarevirksomheder.



Det er både en glad og vemodig topchef, der kan gøre status.



"Det er selvfølgelig...