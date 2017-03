Novo: Fransk rival bliver del af amerikansk undersøgelse

Novos franske rival Sanofi er ligesom Novo og amerikanske Eli Lilly blevet bedt om at udlevere materiale vedrørende sit samarbejde med amerikanske indkøbsforeninger, eller såkaldte "pharma benefit managers".



Sanofi oplyste fredag ifølge Bloomberg News, at selskabet i marts 2016 modtog et påbud fra statsadvokaten i New York om information vedrørende samarbejdet med indkøbsforeninger. Der er tale om oplysninger vedrørende samarbejdet om insulinerne Lantus og Apidra siden 2006.



Novo og Eli Lilly har tidligere meldt om tilsvarende henvendelser fra myndighederne.



I regnskabet for tredje kvartal meddelte Novo, at påbuddet var relateret til selskabets kontrakter og forretningsforbindelser med indkøbsforeningerne vedrørende insulinerne Novolog, Novolin og Levemir.



Novo vurderede ved den lejlighed, at det ikke venter, at undersøgelsen får væsentlig indflydelse på selskabets finansielle stilling, resultatet af primær drift eller pengestrømme.



