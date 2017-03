Vestas får bestilling på 50 MW til Norge

Vestas er blevet valgt som leverandør til et projekt på 50 megawatt (MW) i Norge, og kunden har planer om at bestille yderligere 90 MW inden længe.



Det er finske Fortum, som vil opføre Ånstadblåheia-vindfarmen i kommunen Sortland i det nordlige Norge. Det skal der bruges 14 Vestas-vindmøller til, som skal stå klar i 2018, oplyser elselskabet mandag.



Ånstadblåheia er en del af en portefølje på tre projekter, som Fortum for nylig købte af norske Nordkraft. Nygårdsfjellet på 32 MW, bestående af Siemens-møller, blev bygget i 2006 til 2011, mens finnerne regner med at lægge planerne fast for det tredje projekt, Sørland, snart.



Sørland er det største af de tre med en forventet kapacitet på 90 MW fordelt på 25-30 vindmøller. Det skal stå klar til drift i 2019.



- Disse vindmølleprojekter er et vigtigt skridt i Fortums ambition om at vokse inden for vind- og solkraft. Det faktum, at alle vindfarmene ligger i samme del af Norge giver mulighed for højeffektiv drift, udtaler Philippe Stohr, vindenergichef hos Fortum.



Fortum har også tidligere været kunde hos Vestas, blandt andet med en ordre på 76 MW til den svenske vindfarm Solberg i 2016.



/ritzau/FINANS