Dansk stjernekok takker sit personale: Inviterer alle til Barcelona med fri bar

Medarbejderne på Danmarks eneste trestjernede Michelin-restaurant, Geranium, plejer at kunne puste ud og lade batterierne op i mellemrummet fra de lukker dørene lørdag aften, til de åbner igen onsdag.



Men for en kort bemærkning er plejer død. Restaurantens 35 ansatte har nemlig fået besked på, at de i dag, mandag morgen, skulle møde op i Københavns lufthavn med håndbagagen klar og passet i hånden.



For at takke medarbejderne for deres indsatsen mod at nå de ultimative tre Michelin-stjerner, som Geranium første gang fik tildelt sidste år, har chefkok Rasmus Kofoed sammen med medejerne Søren Ledet og Saxo Bank-milliardær Lars Seier Christensen nemlig valgt at arrangere en tur for hele flokken til Barcelona med alt betalt.



"Jeg synes ikke, at vi har fået fejret nok, at vi fik de tre Michelin-stjerner sidste år. Når man opnår sådan en stor ting i sit liv sammen med det ekstremt dygtige og dedikerede hold, skal det også fejres. Der er mange dage, som er hårde, så det er vigtigt at huske at fejre, når der sker noget godt, i stedet for alt for hurtigt at haste videre," siger chefkok Rasmus Kofoed.



Så snart landingsstellet rører asfalten i den catalanske hovedstad, holder en bus klar, som skal fragte dem direkte over til den berømte kirke Sagrada Familia - designet af selveste Gaudí - som Rasmus Kofoed kalder "et vanvittigt mesterværk, jeg gerne vil have, at de skal opleve".



Der skal danses til den lyse morgen



De mange verdensklassekokke skal naturligvis heller ikke snydes for en omgang kulinarisk kunst. Så når sulten melder sig, går turen videre til restauranten Tickets.



"Den styres af den tidligere El Bulli-kok (kåret til verdens bedste restaurant fem gange, red.) Albert Adrià, bror til den legendariske køkkenchef for El Bulli, Ferran Adrià. Han er meget, meget dygtig til desserter og detaljer omkring snacks. Det er sådan lidt et gakket sted, hvor man selvfølgelig får velsmagende mad, men med mange kreative retter. Du kan bl.a. få flydende oliven, som eksploderer i munden på dig," fortæller Rasmus Kofoed.



Tickets har ellers normalt lukket om mandagen, men åbner eksklusivt op for Kofoed og resten af holdet.



"Der skal jo også være plads til, at vi kan danse på bordene, hvilket vi får lov til, når det kun er os, som er der. Det bliver drønsjovt. Vi skal have en masse cava og nogle gode spanske vine, og så tager vi på en bar eller natklub bagefter og danser til den lyse morgen," siger Rasmus Kofoed.



Chefkokken har også lovet sit hold, at han for en sjælden gangs skyld bliver den sidste, der går hjem fra baren, selvom han grundet sine tre små børn ellers plejer at være blandt de første.



Når tømmermændene forhåbentligt har lagt sig, lander Geraniums personale tirsdag eftermiddag i Danmark igen, så de som vanligt kan åbne restauranten igen onsdag.