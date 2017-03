Norwegian har tocifret passagervækst

Relateret indhold Tilføj søgeagent Norwegian

Norwegian fortsatte sit vokseværk i februar, hvor flyselskabet fløj med knap 2,1 mio. passagerer - 12 pct. mere end i samme periode sidste år.



Det viser flyselskabets månedlige passagerstatistik. Ifølge Norwegian er det de interkontinentale flyvninger, der har bidraget stærkest til væksten med en fremgang på 53 pct.



Den totale trafikvækst målt på antallet af fløjne passagerkilometer (RPK) steg med 24 pct., og kapaciteten (ASK) steg med 22 pct.



Belægningen var 86,3 pct., hvilket var en forbedring på 0,7 pct.point.



Norwegian overhalede i januar SAS som det største flyselskab i Norden målt på antallet af passagerer over et år.



