Mærsk: Syv uger i streg med faldende containerrater

Rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til en stribe destinationer verden over, faldt endnu en gang sidste uge. Dermed er indekset faldet syv uger i træk.



Det viser data fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør indekset.



Indekset er for uge 9 opgjort til 778,9 mod 815,1 ugen før. Det svarer til et fald på 4,4 pct., og samlet er indekset faldet 21 pct. siden sidste top i uge 2. Før det var der dog en fremgang på 27 pct. over syv uger.



I indekset vejer de tunge ruter mellem Asien og Nordeuropa, hvor A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, er en dominerede spiller, med 20 pct. Her faldt raten med 4,9 pct. til 876 dollar per tyvefodscontainer (teu), mens raten til Middelhavet lå 3,2 pct. lavere på 854 dollar per teu. Det skriver shippingavisen Lloyd's List.



Nordeuropa-raten ligger nu præcis 25 pct. lavere end ved årsskiftet, da den er faldet i otte ud af ni uger i 2017. Den er samtidig et stykke fra de niveauer på mellem 1050 og 1200 dollar per teu, som de store rederier havde meldt ud som prisniveauet for 1. marts.



Tager man de lidt længere briller på, er der dog opmuntrende nyt. I første kvartal af 2016 var snitraten til Nordeuropa på 412 dollar per teu - indtil videre i år har den ligget på 987 dollar.



