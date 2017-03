Peugeot køber Opel i milliardhandel

Opel-bilerne bliver fremover en del af franske Peugeot og Citröen.



PSA, der ejer de to franske bilmærker, har købt Opel og Vauxhall - den britiske udgave af Opel - af General Motors (GM) i en handel til 2,2 mia. euro (16,4 mia. kr.). Det fortæller de to selskaber mandag morgen.



PSA, der dermed bliver Europas næststørste bilmager, betaler dels 1,3 mia. euro for Opel og dels 0,9 mia. euro for den tilhørerende finansieringvirksomhed, som banken BNP Paribas også bliver delejer af. Til sammenligning omsatte Opel og Vauxhall for hele 17,7 mia. euro i 2016.



Den franske køber begrundet handelen med, at Opel vil kunne integreres og give store synergieffekter inden for indkøb, produktion og forskning. I alt ventes der besparelser på 1,7 mia. euro om året i 2026, og størstedelen vil være på plads i 2020.



Opel har været tabsgivende siden årtusindskiftet, men i den nye struktur tror PSA, at bilmærket vil kunne levere positive pengestrømme i 2020 og en driftsmargin på 2 pct. - hvilket skal stige til 6 pct. seks år senere.



GM skal dog også betale 3 mia. euro (22,3 mia. kr.) til PSA for at lukke en del af sine pensionsforpligtelser, og samtidig tager det amerikanske firma en nedskrivning på 4 til 4,5 mia. dollar.



/ritzau/FINANS