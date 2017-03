Novo forsvarer milliardsællert: Lægger sag an mod Teva

Novo Nordisk har fredag lagt sag an i USA mod det israelske kopiselskab Teva Pharmaceuticals for at krænke fem patenter på Novos storsælgende GLP-1-middel Victoza.



Sagen er anlagt ved den føderale domstol i Wilmington i den østlige delstat Delaware, skriver Bloomberg News.



Beslutningen kommer, efter at Novo i årsregnskabet oplyste, at det netop overvejede at føre en sådan sag mod Teva.



Endnu har Teva ikke en Victoza-kopi på det amerikanske marked, hvor Victoza henter et årligt salg på over 14 mia. kr. Men allerede om få år håber Teva at kunne gøre sin entré.



Således meddelte Teva i januar til Novo, at det har indsendt registreringsansøgning i USA for en efterligning af Victoza. Det sker med henblik på at opnå godkendelse til at begynde kommerciel fremstilling og salg af Victoza før udløbet på fem af i alt ni patenter på Victoza. De fem patenter udløber fra januar 2021 til september 2032.



Novos resterende fire patenter på Victoza, der udløber fra august 2017 til januar 2019, udfordres ikke af det israelske selskab, og Victoza synes dermed under alle omstændigheder beskyttet i den periode.



/ritzau/FINANS