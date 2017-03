MHI Vestas skaber 400 nye arbejdspladser i Danmark

Opdateret kl. 06.32 - Havvindmølleselskabet MHI Vestas skaber flere end 400 nye arbejdspladser i Danmark til produktionsmedarbejdere og ingeniører for at imødekomme efterspørgsel.



Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.



Efter at have ansat 100 nye medarbejdere i produktionen på fabrikken i England i november sidste år, retter MHI Vestas fokus på produktionen i Lindø og Nakskov, hvor der nu ansættes yderligere 414 medarbejdere.



Denne ansættelsesbølge, som vil fordoble antallet af ansatte på de to fabrikker, vil få betydelig økonomisk indflydelse på Fyn og Lolland, lyder det i pressemeddelelsen.



Derudover vil ansættelserne styrke virksomhedens langsigtede tilstedeværelse i begge regioner.



"MHI Vestas er stolt af at kunne skabe mere end 400 produktionsjobs på vores fabrikker i det regionale Danmark. De ekstra arbejdspladser beviser markedets positive interesse for vores 8 MW platform og MHI Vestas generelt," udtaler administrerende direktør i MHI Vestas Jens Tommerup i meddelelsen.



Også energi, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) er en tilfreds mand.



"Over 400 nye danske arbejdspladser er glædeligt for væksten og beskæftigelsen i Danmark og i særdeleshed regionalt på Fyn og på Lolland. Vi skal huske på, at Danmark kun er til inspiration for andre lande, hvis den grønne omstilling er omkostningseffektiv og understøtter vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse," udtaler ministeren.



MHI Vestas er ejet delvist af danske Vestas Wind Energy A/S og japanske Mitsubishi Heavy Industries, der begge ejer 50 procent.



Rekrutteringen i Danmark sker, efter at MHI Vestas øgede produktionen på den engelske fabrik på Isle of Wight i november sidste år.



