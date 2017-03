To rædselsuger for Uber: Sexchikane, vildledning og sagsanlæg fra Google

De seneste to uger har været et rent mareridt for kørselstjenesten Uber. En højtprofileret sexchikanesag, et offentligt skænderi mellem topchefen og en chauffør, et sagsanlæg fra Google og to højtstående medarbejderes afgang er bare nogle af de sager, som har ramt den ellers så succesfulde virksonhed.Det skriver Business Insider Det amerikanske erhvervsmedie har opsummeret begivenhederne for Uber den seneste tid, og det er ikke kønt.Rædselsugerne begyndte, da en tidligere ingeniør hos Uber i et blogindlæg for to uger siden, anklagede virksomheden for at have set igennem fingre med sexchikane.'En chef havde angiveligt foreslået, at de skulle have sex, og hendes klage til HR-afdelingen blev ignoreret, fordi chefen leverede gode resultater.Uber har indledt en storstilet undersøgelse af sagen, som ledes af den tidligere amerikanske justitsminister Eric Holder.En stor historie i New York Times antydede dog, at det ikke var en isoleret sag. Der er flere andre sexchikanesager, skriver avisen.Et par dage efter ramte den næste møgsag. Teknologikæmpen Google anklagede Uber for at have stjålet teknologi til brug for førerløse biler. Konkret skulle en gruppe tidligere Google-ansatte have taget den laser-teknologi, som benyttes til at kortlægge bilens omgivelser, med sig fra Google-selskabet Waymo til Uber, fremgik det at et sagsanlæg."Vi har set på Waymos beskyldninger og afgjort, at de er et grundløst forsøg på at forsinke en konkurrent, og vi ser frem til at forsvare os mod dem i retten," lød svaret fra Uber ifølge Business Insider.Den anden af de to rædselsuger begyndte med, at en at topfolkene i Ubers tekniske afdeling om mandagen måtte aflevere sin afskedsbegæring.Amit Singhal, blev ifølge mediet Recode , bedt om at forlade Uber, fordi han angiveligt var blevet tvunget til at stoppe hos Google året forinden på grund af en sexchikane-sag. Et forhold den ellers højt respekterede ingeniør afviste var rigtigt.Tirsdagen blev ikke meget bedre. Her blev Ubers topchef, Travis Kalanick, fanget på kamera i en ophedet diskussion med en Uber-chauffør, som brokkede sig over de faldende priser.Kalanick har efterfølgende undskyldt."Det er klart, at denne video afspejler mig - og den kritik, vi har fået, er en klar påmindelse om, at jeg må ændre mig grundlæggende som leder og blive voksen. Det her er første gang, at jeg har været villig til at indrømme, at jeg har brug for ledelseshjælp, og jeg har til hensigt at få den," skriver den 40-årige Kalanick i en officiel undskyldning til Uber-chaufføren.Ugen sluttede lige så grimt for Uber, som den startede. Fredag kunne New York Times afsløre, at Uber systematisk har identificeret medarbejdere hos myndigheder i byer og lande, der ikke tillader Uber, med henblik på at lede dem på vildspor. Myndighederne har derefter fået vist en falsk version af appen, hvor rigtige biler var erstattet af computergenererede prikker, så man ikke kunne slå ned på chauffører, som ifølge myndighederne kørte i strid med den lokale lovgivning."Programmet nægter forespørgsler om ture fra brugere, der bryder med vores retningslinjer - uanset om det er folk, der forsøger fysisk at skade chauffører, konkurrenter, der er ude på at forstyrre vores drift, eller modstandere, som slår sig sammen med myndigheder i et hemmelig komplot med det formål at fange chauffører," skriver Uber til avisen.Seneste nyt på Uber-fronten er, at endnu en højtstående medarbejder har forladt selskabet. Denne gang var det en chef for produkter og vækst, som forlod selskabet.Det skete efter, at en email havde cirkuleret blandt journalister om, at han skulle have haft et forhold til en ansat. Hans officielle forklaring var dog, at han ønskede at gøre karriere i det offentlige, skriver teknologimediet Recode