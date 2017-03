Medie: Sådan snød Uber myndighederne med hemmelig software

Uber har i USA og flere andre lande benyttet - og benytter stadig - et særligt software-program til at forhindre myndigheder i at slå ned på tjenestens chauffører.Det skriver New York Times Ifølge avisen, der har talt med og fået dokumenter fra en række tidligere Uber-ansatte, har Uber forsøgt at identificere de brugere, som i virkeligheden var myndigheder på jagt efter pirattaxaer i lande og byer, hvor Uber var forbudt.Når de først var identificeret, fik de vist en version af appen, hvor man i stedet for de rigtige Uber-chauffører fik vist falske, computergenererede "spøgelseschauffører". Samtidig blev de rigtige chauffører advaret mod at samle folk op, som kunne være myndigheder, der var på jagt efter dem.Uber bekræfter eksistensen af programmet, men forsvarer det over for avisen."Programmet nægter forespørgsler om ture fra brugere, der bryder med vores retningslinjer - uanset om det er folk, der forsøger fysisk at skade chauffører, konkurrenter, der er ude på at forstyrre vores drift, eller modstandere, som slår sig sammen med myndigheder i et hemmelig komplot med det formål at fange chauffører," skriver Uber til avisen.Det fremgår ikke af artiklen, om programmet har været brugt - eller er i brug - i Danmark.