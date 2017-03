Medie: Widex-familie sælger luksuslejligheder for lille milliard

Familierne bag den danske høreapparatskoncern Widex har solgt et københavnsk luksuslejlighedbyggeri for knap 1 mia. kr. Det skriver Ejendomswatch. "Vi har aftalt med køber, at vi ikke på den måde vil offentliggøre noget eller oplyse detaljer fra handlen. Men det er jo svært at holde det hemmeligt, når man sælger sådan en stor ejendom i København," siger Tom Lotz, adm. direktør og medejer af projektudvikleren Walls, som de to Widex-familier ejer via selskabet GSA Ejendomme, til Finanswatch.Ejendommen på 23.000 kvm skulle ifølge mediet være blevet solgt for 948 mio. kr.Den består af såkaldte serviced apartments, som er lejligheder, hvor man kan tilkøbe hotellignende services.