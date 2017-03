En million Mercedes-Benz skal tilbage på værkstedet

Relateret indhold Tilføj søgeagent Daimler

Mercedes-Benz Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Daimler

Daimler vil tilbagekalde en million Mercedes-Benz af nyere årgange på grund af risiko for brand. Det oplyser bilproducenten i en meddelelse.



Hidtil er der registreret 51 tilfælde af brand i en Mercedes-Benz. De 30 af dem skete på det amerikanske marked.



Der er dog ikke meldt om hverken omkomne eller tilskadekomne.



Det kan være en fejl i bilernes strømsystem, som gør, at de kan overophede.



Tilbagekaldelsen af biler vil ske over hele verden og begynde i USA i juli, når de nødvendige dele er tilgængelige, meddeler Daimler.



Det er nyere modeller, herunder også biler solgt i år, der kan være et problem med.



Knap en tredjedel af de biler, der skal tilbagekaldes, kører rundt i USA. Det drejer sig om i alt 307.629 biler. Ejerne af bilerne vil få besked senere på måneden.



Daimler har ikke umiddelbart en oversigt over, hvor mange biler der skal tilbagekaldes i andre lande.



/ritzau/Reuters