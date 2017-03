Det er ved at blive en ugentligt tilbagevendende begivenhed, at investeringsvirksomheden Hellerup Finans sikrer driften af superligaklubben Lyngby Boldklub med et mindre millionbeløb.



Fredag blev der på ny overført 1,5 millioner kroner til klubben, der nu har modtaget fem pengetilførsler på lidt over en måned.



Samtidig oplyser Lyngby, at der intet nyt er om et forestående salg af klubben, men at der fortsat er gang i forhandlingerne.



Det kan dog have lange udsigter at lukke en aftale, mener Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.



- Den seneste tid med deadlines, der bliver overskredet, og fem fundingrunder har ikke bestyrket nogen i troen på, at der er en aftale med en køber, der kan offentliggøres inden for kort tid, siger han.



Hovedaktionæren Hellerup Finans har forpligtet sig til at sikre driften i klubben, indtil en ny køber er på plads.



Det har virksomheden foreløbig gjort med fem pengetilførsler på lidt over en måned, og strategien har sit udspring i klubbens usikre fremtid.



- Lad os forestille os, at der ikke er nogen, der er villig til at betale en pris, der er høj nok, så skal Lyngby ud at have en større kapitaltilførsel, og kan de finde den igen?



- Hvis Lyngby går konkurs om tre eller seks måneder, så har Hellerup Finans lagt en masse penge ud som ren driftskapital, og de vil så være tabt, siger Per Hansen.



At firmaet ikke blot vælger at overføre et større beløb på én gang, kan også skyldes, at man ikke er helt overbevist om økonomistyringen i klubben.



- Det er ikke sikkert, at Hellerup Finans har tillid til den kontrol og styring, der er i Lyngby til at administrere større beløb som eksempelvis 15 millioner kroner, der skal deles op i ti portioner.



- Fodboldklubber producerer jo underskud hurtigere, end andre skifter underbukser, siger Per Hansen.



Hellerup Finans tilførte i slutningen af januar 4,2 millioner og har siden fulgt op med fire indbetalinger på hver 1,5 millioner.



Dermed har hovedaktionæren i alt sendt 10,2 millioner kroner ind i driften af Lyngby Boldklub på lidt over en måned.



/ritzau/