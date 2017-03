Sportsligt har Lyngby med sin aktuelle fjerdeplads gang i en fremragende sæson i Alka Superligaen. Værre ser det ud økonomisk.



Således har klubben for femte gang på lidt over en måned modtaget en kapitalindsprøjtning fra klubbens hovedinvestor, Hellerup Finans.



Beløbet lyder på 1,5 millioner kroner, oplyser Lyngby på sin hjemmeside.



- Vi har som lovet skudt yderligere kapital i Lyngby Boldklub. Pengene forbedrer klubbens finansielle grundlag, som skal være stærkt, uagtet hvem der er hovedaktionær, siger Lyngbys bestyrelsesformand, Torben Jensen.



- Bestyrelsen har gennem den seneste tid haft stort fokus på at forstærke det økonomiske fundament, og vi er stærkt tilfredse med, at vi for femte gang i år kan tilføre ny kapital til klubben, fortsætter han.



Det er fjerde gang i træk, at Lyngby får tilført lige netop 1,5 millioner kroner, og det er ni dage siden, det senest skete.



Årets første pengetilførsel kom 30. januar, hvor Hellerup Finans skød 4,2 millioner kroner i klubben.



Klubben forhandler stadig om et salg af klubben, men der er intet nyt at berette, lyder det på Lyngbys hjemmeside.



- Forhandlingerne med potentielle hovedaktionærer fortsætter naturligvis, og når der er nyt at fortælle herom, vil vi naturligvis informere offentligheden, siger Torben Jensen.



Lyngby spiller fredag aften ude mod FC Midtjylland i en direkte plads om tredjepladsen.



