Sydbank: Svagt første kvartal i vente for SAS

Der bliver ikke jubelscener hos aktionærerne, når SAS leverer regnskabstal for første kvartal af sit forskudte regnskabsår 2016/17, der sluttede med udgangen af januar.



Det vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen i Sydbank i en kommentar.



Det bør dog ikke komme som den store overraskelse, konstaterer han, da SAS allerede har meldt om udsigter til et markant resultatfald i kvartalet i forhold til samme periode af året før - som følge af stigende brændstofpriser og ugunstig valutakursudvikling.



Sydbank regner med en stigning på solide 600 mio. svenske kr. i passagerindtægterne men vurderer, at det ikke vil være tilstrækkeligt til at løfte indtjeningen.



Sydbank venter nemlig også, at brændstofregningen i kvartalet stiger med omkring 400 mio. svenske kr. og at valutarelaterede omkostningsstigninger overskygger indtægtsfremgangen.



Underskuddet vokser



Samlet venter banken et resultatfald før skat og engangsposter på cirka 250 mio. svenske kr.



I første kvartal i regnskabsåret var der er et underskud før skat på 309 mio. svenske kr., mens Sydbank i samme kvartal i indeværende regnskabsår ser et underskud på 683 mio. svenske kr. Ifølge estimater indsamlet af SME Direkt venter analytikerne et underskud på 628 mio. svenske kr.



Jacob Pedersen peger også på, at trafiktallene for første kvartal, som er kendt, har vist en meget blandet udvikling.



"De nye langdistanceruter har øget kapaciteten mærkbart (+11,3 pct.), og trafikvæksten er steget endnu mere med massive 18,9 pct.," fremhæver han.



Det giver en stigning i belægningen på 4,6 pct.point til solide 71,7 pct.



Prisfald på billetsalg gør ondt



Men på negativsiden tæller det, at på prisfaldet på billetter fortsat er massivt.



"Det rapporterede yield-fald i første kvartal er cirka 7,3 pct., mens udviklingen renset for valutakurseffekter er på markante minus 11,3 pct.," oplyser aktieanalysechefen.



Dermed når han frem til, at det - kombineret med den positive belægningsudvikling - giver udsigt til et behersket fald i enhedsindtægterne på 1,1 pct. i kvartalet.



Positivt på indtægtssiden tæller også effekten af selskabets strategiprogram, 4XNG. Det ventes at sænke omkostningerne i indeværende regnskabsår med 700 mio. svenske kr., og heraf venter Sydbank at 150 mio. svenske kr. er en positiv indtjeningseffekt i det første kvartal.



Forventningerne til regnskabsåret ventes fastholdt.



De lyder: På trods af markedsusikkerhed og en svag start på finansåret venter SAS at levere et positivt resultat før skat og engangsposter i 2016/17. SAS venter at øge kapaciteten med samlet 6-8 pct. i 2016/17.



Fokus vil være på selskabets kommentarer omkring udviklingen i billetpriser og omkostninger.



/ritzau/FINANS