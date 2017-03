Trævareselskabet Dalhoff Larsen & Horneman (DLH) havde egentlig planlagt at sælge eller lukke forretningen og sende de overskydende penge tilbage til aktionærerne.



Men en kombination af, at potentielle købere ikke har villet betale nok og at forretningen har præsteret bedre resultater på det seneste, har fået bestyrelsen til at skifte kurs. Nu fortsætter DLH på egen hånd.



"Vi har forsøgt at sælge vores danske forretning, og der har også været forhandlinger, men det har ikke været på gode nok vilkår. Pris har været et af forholdene," siger bestyrelsesformand Carsten Lønfeldt.



Det har været en del af selskabets strategi at sælge fra og lukke siden 2013, hvor en hård periode efter finanskrisen med en gæld på 1,5 mia. kr. til Danske Bank og Nordea tvang selskabet til at finde en løsning.



Siden er en lang række udenlandske selskaber solgt fra, og processen blev afsluttet i 2016, hvor den sidste gæld blev betalt af.



"Vi har nu en effektiv virksomhed, som har en rimelig pæn omsætning og et overskud, som vi sagtens kan arbejde videre med."



"Vi mener, at vi kan skabe væsentligt mere værdi ved at drive virksomheden videre end ved at sælge," siger Carsten Lønfeldt.



Vil vende underskud til overskud



Trævarekoncernen, der har 28 ansatte, har fortsat et par mindre aktiviteter i udlandet til salg - i blandt andet Ukraine og Brasilien - men ifølge Carsten Lønfeldt kommer der næppe de store beløb ud af eventuelle frasalg.



Sidste år fik DLH et samlet underskud på omkring 6 mio. kr. efter skat - mod et tab på 85 mio. kr. i 2015 - på baggrund af en omsætning på omkring 450 mio. kr.



I 2017 venter DLH en omsætning omkring 300 mio. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 5 mio. kr.



"Vi har haft et rigtig pænt resultat i vores driftsselskaber sidste år, men vi har haft nogle udgifter til afvikling, som har trukket ned," siger Carsten Lønfeldt.



På aktiemarkedet har DLH haft det svært gennem mange år. I årene før finanskrisen kostede en aktie omkring 60 kr., mens den fredag kan fås for 1,18 kr. Det værdisætter selskabet til cirka 63 mio. kr.



DLH har efter de seneste frasalg 12 mio. kr. i kassen, hvoraf halvdelen nu bliver sendt retur til ejerne gennem et aktietilbagekøb.



"Aktionærerne har været hårdt spændt for de seneste år, så derfor er vi glade for at kunne sende lidt penge tilbage nu," siger Carsten Lønfeldt.



/ritzau/FINANS