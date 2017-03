Jobfest i Lindø og Nakskov: MHI Vestas klar med stor rekrutteringsplan mandag

En rigtig god nyhed er tilsyneladende på vej fra MHI Vestas, der er havvindmøllesamarbejdet mellem danske Vestas og Mitsubishi Heavy Industries.



I en pressemeddelelse inviterer MHI Vestas på mandag til en "stor jobannoncering for MHI Vestas' fabrikker i Nakskov og Lindø".



Der er ifølge selskabet tale om en "bemærkelsesværdig rekrutteringsmeddelelse", men nævner ikke mere om omfanget.



Det bliver først offentliggjort mandag på et pressemøde ved fabrikken i Lindø, hvor klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) også vil deltage sammen med topledere fra MHI Vestas.



Begrundelse for de nye ansættelser er, at "MHI Vestas fortsat ser en voksende efterspørgsel efter dets verdensrekordbrydende V164-havvindmølleplatform."



Selve Vestas har ellers på det seneste været forbundet med fyringer, idet flere hundrede medarbejdere i 2016 er blevet fyret på vingefabrikken i Lem.