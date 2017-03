Vestas vinder ordre på 33 megawatt i Østrig

Vestas har vundet en ordre på 33 megawatt (MW) til Sommerein-vindparken i Østrig. Installering og idriftsættelse af møllerne er planlagt til at begynde i første kvartal af 2018.



Det oplyser Vestas.



Det er EVN Naturkraft, der har bestilt vindmøllerne hos den danske producent. Og det kommer til at dreje sig om to varianter af selskabets V112 3,3 megawatt-mølle.



Ifølge Nils de Baar, der er chef for Vestas Central Europe, krævede det en skræddersyet løsning for kunden at opnå den laveste pris for den producerede strøm i vindmølleparken.



/ritzau/FINANS