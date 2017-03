Det franske biotekselskab Genfit er for alvor blevet ombejlet af investorer efter forlydender i mediet Streetinsider om, at Novartis ligger i forhandlinger om en overtagelse. Glipper overtagelsen, kan hjemlige Novo Nordisk være en af flere mulige køber, vurderer børshuset Kepler Cheuvreux i et notat ifølge Bloomberg News.



Genfit-aktien steg torsdag med 29,6 pct. og løftes igen fredag med 4 pct. Dermed er markedsværdien af selskabet oppe på 900 mio. euro, eller 6,7 mia. kr.



Kepler Cheuvreux vurderer imidlertid, at prislappen på Genfit kan blive ganske meget større, da selskabet har hele 170 mio. euro i kontanter og dermed ikke er presset til at indgå en handel.



Genfits pengetank rækker til at få lægemiddelkandidaten Elafibranor til behandling af fedtlever igennem det afsluttende fase 3-studie.



Der er tale om samme sygdomsindikation, NASH, som Novo går efter at behandle med sin GLP-1-analog Semaglutid. Novo er dog bagefter og indledte fase 2-studier med Semaglutid i november sidste år.



Ud over Novartis og Novo nævnes også Novos rival Sanofi og amerikanske Gilead som potentielle købere af Genfit.



