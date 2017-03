Jyske Bank: Prispres preller af på Vestas

Mens Vestas' tyske konkurrent Nordex for nyligt meldte om prispres, så er det ikke en tendens, den danske markedsleder genkender. Det skriver Jyske Bank, der har været i dialog med Vestas og nu føler sig bekræftet i, at der ikke er noget at være urolig for.



I stedet vurderes prispresset at være mere specifikt relateret til Nordex.



"Vi ser dette som et resultat af, at Nordex halter bagefter i forhold til at reducere prisen på vindenergi samt Acconias (Nordex' spanske datterselskab, red.) større eksponering mod markeder, hvor priserne fastsættes på baggrund af auktioner som for eksempelvis Brasilien, der udgjorde 54 pct. af ordrebogen i 2015."



"Vi er derfor ikke bekymrede for, at Vestas' marginer skulle stå for skud på grund af øget prispres," skriver analytiker Janne Vincent Kjær i et notat.



Nordex-aktien faldt sammenlagt 32 pct. torsdag og fredag i sidste uge i forbindelse med selskabets årsregnskab og meldinger om prispres og vigende omsætning i 2017.



Vestas har gavnlige stordriftsfordele



For Vestas har de seneste mange kvartaler ifølge Jyske Bank budt på en relativt stabil udvikling i de gennemsnitlige salgspriser på nye ordrer. I fjerde kvartal lå prisen på 0,95 mio. euro per megawatt.



"Fra vores side ser vi forholdsvis stabile priser i et meget konkurrencepræget marked. Vi skal kæmpe hårdt om ordrerne, men ser vi på vores pris per megawatt ser vi overordnet set en ret stabil udvikling, sagde Vestas-chef Anders Runevad ved årsregnskabet i februar.



"Konkurrencen i markedet er fortsat hård, og der er et pres fra kunderne for at reducere prisen på vindenergi. Dette er Vestas dog i stand til at håndtere ved hjælp af sine stordriftsfordele, lanceringen af nye mere effektive vindmøller og fortsatte omkostningsbesparelser, der giver Vestas mulighed for at reducere prisen på vindenergi hurtigere end markedet og dermed underbyde konkurrenterne," vurderer Jyske Banks Janne Vincent Kjær.



Jyske Banks anbefaling af Vestas er uændret "stærkt køb".



/ritzau/FINANS