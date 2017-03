Efter udnævnelse hos Tryg: Siemens' danske direktør siger op efter 15 år

Siemens skal på jagt efter en ny direktør til selskabets danske forretning, da direktøren gennem 15 år, Jukka Pertola, har sagt sit job op.



Finnen har været i Siemens siden 1984 og været direktør for den danske forretning siden 2002. Han stopper ved udgangen af regnskabsåret i september, hvorefter han fremover vil fokusere på bestyrelsesarbejde.



Jukka Pertola er formand for bestyrelserne i medicinalselskabet Leo Pharma og satellitvirksomheden Gomspace - og blandt andet medlem af bestyrelserne i Cowi og Delta.



Desuden har han kurs mod bestyrelseslokalet i Tryg, der i første omgang vil have ham ind i bestyrelsen her til foråret, hvorefter det er planen, at han skal afløse Jørgen Huno Rasmussen som formand, når han stopper i 2018.



Siemens har endnu ikke fundet en afløser for Jukka Pertola.



