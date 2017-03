Direktør stopper øjeblikkeligt: Aller må på jagt efter ny rejsechef

Personlige forhold er årsagen til, at Rikki Sølling øjeblikkeligt fratræder sin stilling som direktør for Aller Leisure og som adm. direktør for Nyhavn Rejser.



Det fremgår af en pressemeddelelse, som selskabet sendte ud i dag.



Som kun 27-årig blev Rikki Sølling adm. direktør i Spies Rejser, hvor han dog var ude igen efter halvandet år. Siden 2013 har han stået i spidsen for Aller Leisure, der blev etableret med et opkøb af Nyhavn Rejser.



I pressemeddelelsen fremgår det, at selskabet vil fortsætte på vanlig vis, trods udskiftningen i toppen.



"Vores rejseforretning er kendetegnet ved en stærk organisation med dygtige ledere samt kompetente og erfarne medarbejdere. Det sikrer, at vi kan fortsætte den gode udvikling, som vores rejseselskaber oplever i øjeblikket. Derfor er det både strategisk og operationelt business as usual," lyder det fra direktør i Aller Media A/S Jesper Ulsø i meddelelsen.



Det bliver også Jesper Ulsø, der midlertidigt overtager Rikki Søllings ansvarsområder.



Rikki Sølling nåede lige at aflevere et årsregnskab for det forskudte regnskabsår 2015/2016, hvor der på bundlinjen var blevet rettet op efter et par vanskelige år.



Efter et underskud på næsten 7 mio. kr. i regnskabsåret 2014/2015, landede der godt 4,5 mio. kr. på bundlinjen i det seneste regnskab efter også bruttofortjenesten var øget markant fra godt 31 mio. kr. til 41 mio. kr.