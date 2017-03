Novos langtidsvirkende insuliner holder momentum i USA

Novo Nordisks langtidsvirkende insuliner, Tresiba og Levemir, fortsætter med at vinde markedsandele på det vigtige amerikanske marked.



Det viser den seneste opgørelse af receptudskrivningerne fra analysehuset Symphony Health, ifølge Sydbank.



Novos nyeste langtidsvirkende insulin, Tresiba, øgede markedsandelen målt på det samlede antal recepter til 5,8 pct. i uge ni fra 5,7 pct. ugen før. Det ældre Levemir fastholdt markedsandelen.



Samlet blev det til en markedsandel for de to insuliner på 28,1 pct. mod 28,0 pct. ugen før. Det er det højeste niveau nogensinde.



Målt på antallet af nye recepter steg Novos markedsandel til 30,3 pct. fra 30,1 pct. ugen før. Netop de nye recepter er værd at holde øje med, da tallet giver et fingerpeg om, hvor markedsandelen er på vej hen.



"Vi anser det for positivt, at Tresiba fortsat uge for uge er i stand til at tage markedsandele på det vigtige amerikanske marked for langtidsvirkende insulin," vurderer Sydbank-analytiker Søren Løntoft Hansen i en kommentar.



/ritzau/FINANS