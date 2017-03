Anklage: Atea bestak offentligt ansatte med Michelin-besøg, it-udstyr og rejser

Geranium, Era Ora, Søllerød Kro, AOC, Den Røde Cottage, Mash, The Paul, Nyhavnscafeen og Kong Hans.Listen over luksusrestauranter, hvor Atea ifølge Bagmandspolitiet har betalt regningen for offentlige ansatte it-chefer, er alenlang.Det fremgår af sagens anklageskrift på 26 sider, som Børsen er i besiddelse af. I går blev der rejst tiltale mod syv personer og Atea som selskab for at have modtaget og ydet bestikkelse. Derudover er der i flere tilfælde rejst tiltale for underslæb.De syv tiltalte er tidligere ansatte hos Atea, Region Sjælland og Rigspolitiet.Udover gourmetrestauranterne har Atea ifølge anklageskriftet betalt luksusture af overvejende privat karakter til Florida, Dubai, Las Vegas og Rom.Ifølge politiet har formålet været at holde på de lukrative kunder Region Sjælland og Rigspolitiet."Det er en særlig sag, der tilsyneladende viser en tæt forbindelse mellem de offentligt ansatte og det private selskab. Det er afgørende, at der bliver slået hårdt ned på private selskaber, der benytter sig af aktiv bestikkelse, og offentligt ansatte, der modtager en sådan bestikkelse. Nu må vi se, hvad domstolene siger – de har som bekendt det sidste ord, og der gælder jo et princip om uskyldsformodning ind til eventuel fældende dom," siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen i en pressemeddelelse.Samlet set vil Bagmandspolitiet have beslaglagt 1,2 mio. kr. hos de tiltalte.Men det er ikke kun restaurantbesøg og luksusture, som Atea ifølge anklageskriftet har betalt for de offentligt ansatte. Med på listen er ophold på Hotel Frederiksminde, Radisson Blu og Hotel Bella Sky Comwell til de ansatte og deres partnere.Derudover har de offentligt ansatte ifølge Bagmandspolitiet fået klækkelige rabatter på it-udstyr såsom et Samsung-tv på 55' og computere fra Atea.Desuden skulle de offentligt ansatte have modtaget rødvinsgaver.Ifølge anklageskriftet er der tale om ture til Las Vegas i både 2009, 2010 og 2014, der er betalt med midler, som Region Sjælland havde til gode hos Atea.Desuden gik turen angiveligt til Dubai i både 2012 og 2014 for penge, som regionen skulle have haft.Turen i 2014 skulle ifølge Bagmandspolitiet have budt på businessclass-flybilletter, billeje, hotelophold, restaurantbesøg og billetter til Formel 1 for i alt mellem 81.000 til 163.000 kr. for fem af de tiltalte.