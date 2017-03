Politiet mistænker Atea-folk for millionbestikkelse

Som Børsen skrev torsdag, bliver der nu rejst tiltale mod it-selskabet Atea og yderligere syv personer i det, der er kaldt Danmarkshistoriens største bestikkelsessag.Omfanget af det kriminelle udbytte vurderes til i alt 1,2 mio. kr, skriver Anklagemyndigheden fredag i en pressemeddelelse.Det nævnes ikke, at der er tale om Atea, men et "privat it-selskab" - men Atea har selv bekræftet, at det er tiltalt, og den norske topchef Steinar Sønsteby har således også beklaget på selskabets vegne i en pressemeddelelse tidligere denne morgen. Anklagemyndigheden oplyser, at fire personer fra Atea er tiltalt i sagen, og de er anklaget for "aktiv bestikkelse og medvirken til underslæb"."Det drejer sig blandt andet om uberettigede rejser og hotelophold – i nogle tilfælde til betydelige beløb med destinationer som Dubai og Las Vegas. Hertil kommer middage på gourmetrestauranter," skriver Anklagemyndigheden.Udover de fire ansatte i Atea er tre offentligt ansatte i betroede stillinger tiltalt. "Det er selvsagt vigtigt, at straffesager om bestikkelse bliver rejst. Det er naturligvis afgørende, at samfundet kan have tillid til, at ingen private selskaber forsøger at afspore offentligt ansatte i betroede stillinger til at varetage andet end saglige hensyn, og at offentligt ansatte ikke træffer afgørelser eller indgår aftaler på usagligt grundlag," udtaler chefanklager Steen Bechmann Jacobsen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kendt som Bagmandspolitiet.Anklagemyndigheden skriver, at de syv personer alle er "tiltalt efter paragraffer i straffeloven, der kan give straffe på op til otte års fængsel".I hele sagskomplekset er 22 personer tiltalt. Der er faldet dom i otte af sagerne - seks af dem har fået en dom, mens to er frifundet. Flere af sagerne er dog anket til landsretten.