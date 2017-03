Relateret indhold Tilføj søgeagent SimCorp

Simcorp vil udvide bestyrelsen med et medlem.



Selskabet foreslår indvalg af Adam Warby ved den kommende generalforsamling.



Adam Warby er født i 1960 og britisk statsborger, og han har en baggrund i blandt andet IBM og Microsoft og som topchef for Avanade, et joint venture mellem Accenture og Microsoft.



Resten af bestyrelsen foreslås genvalgt på generalforsamlingen, der afholdes 29. marts.



/ritzau/FINANS