Trævarekoncernen Dalhoff Larsen & Horneman, kendt som DLH, sætter punktum for sin strategi om at afvikle alle aktiviteter.



Der er solgt meget fra i løbet af de seneste tre år, men nu vælger bestyrelsen at køre de danske aktiviteter videre, "da dette efter bestyrelsens vurdering vil give den højeste værdi for aktionærerne", fremgår det af en meddelelse fra DLH fredag morgen.



DLH vil nu købe aktier tilbage, da der efter frasalget ingen gæld er og for mange likvider. Derfor skal der bruges 6 mio. kr. på at købe maksimalt 5,36 mio. aktier tilbage.



DLH offentliggør samtidig foreløbige tal for 2016 og en forventning for 2017.



Sidste år gav et samlet underskud på omkring 6 mio. kr. - mod et tab på 85 mio. kr. i 2015 - på baggrund af en omsætning på omkring 450 mio. kr.



I 2017 venter DLH en omsætning omkring 300 mio. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 5 mio. kr.



/ritzau/FINANS