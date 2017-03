Bavarian står foran større konkurrent: Giganter går sammen om vaccine

Bavarian Nordic er i øjeblikket ved at udvikle en vaccine mod luftvejsvirussen RSV, og det danske biotekselskab kan stå over for større konkurrence fra to af branchens allerstørste spillere.



I hvert fald har franske Sanofi og svensk-britiske Astrazeneca indledt et samarbejde om at udvikle en vaccine mod luftvejsvirussen til nyfødte og spædbørn, der er særligt sårbare over for virussen.



Det er helt konkret et samarbejde om antistoffet Medi8897, som i øjeblikket bliver testet i et fase 2b-studie, og hvor et afsluttende fase 3-studie efterfølgende er i kikkerten.



Som led i aftalen vil Sanofi betale Astrazeneca 120 mio. euro med det samme, mens der er mulighed for yderligere milepælsbetalinger på op til 495 mio. euro, alt efter hvordan det potentielle salg bliver, mens selskaberne efterfølgende splitter overskuddet.



De to selskaber deler alle udgifter til udviklingen af vaccinen. Astrazeneca står for udvikling og produktion, mens Sanofi vil stå for markedsføring og salg, såfremt vaccinen en dag bliver godkendt af myndighederne.



Samarbejdet sker via Sanofis datterselskab Sanofi-Pasteur og Astrazenecas ditto Medimmune.



Bavarian Nordic har startet et fase 2-forsøg i ældre voksne med sin RSV-vaccine - MVA-BN RSV - og de overordnede resultater herfra vil efter planen blive offentliggjort i midten af 2017.



/ritzau/FINANS