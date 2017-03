Vestas kalder til første generalforsamling i København

Vestas har fredag kaldt til sin årlige generalforsamling, der for første gang holdes i København i stedet for Jylland.



De seneste ti år i træk har forårsbegivenheden ellers fundet sted i Aarhus, og før det Randers.



Vindmølleselskabet har valgt at placere det årlige møde med aktionærerne i Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestad på Amager, som også til daglig huser Vestas' københavnske kontorer.



Det skyldes ifølge Vestas, at der i Aarhus var fuldt booket med arrangementer med forbindelse til byens udnævnelse til europæiske kulturhovedstad i år, har presseafdelingen tidligere sagt til Finans.



Selve dagsordenen for generalforsamlingen byder ikke på nogen store overraskelser. Udbytteplanerne er som meldt ud i årsregnskabet - et forslag om 9,71 kr. per aktie - og der er hverken lagt op til udskiftning i bestyrelsen eller ændringer i deres honorarer.



Generalforsamlingen afvikles 6. april med start klokken 13.00. Aktionærer, der møder op, kan se frem til et "let måltid", med stående servering, fra klokken 11.30 til 12.30.



