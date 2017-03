Det skriver medierne: Farlig eksplosion presser affaldsdirektør

BERLINGSKE BUSINESS

To nye rundspørger viser, at danske virksomhedsledere venter vækst og flere job i 2017, men de frygter, at de ikke vil være i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det ventes særligt at blive et problem at skaffe ingeniører. (Forside, side 4-5)Mobilepay øger endnu engang konkurrencen mod Nets. Denne gang forsøger Mobilepay at sikre faste betalinger fra især de unge forbrugere. (Forside, side 3)Søren Schriver, der blev bortvist som Hummeldirektør, er torsdag blevet meldt til Bagmandspolitiet. Den tidligere direktør anklages for ulovlig returkommission, bedrageri og/eller mandatsvig. (Side 5)Direktør for Amager Ressourcecenter Ulla Röttger støder ind i problemer efter en livsfarlig eksplosion på Amagers store forbrændingsanlæg, Amager Bakke. Bestyrelsesformanden og politikere udtrykker utilfredshed med ledelsen. (Forside, side 6-7)Den danske rejsegigant TUI, det tidligere Star Tour, har tabt millioner af kroner på turisters frygt for uro og terror. Terrorangreb i Frankrig og Belgien samt uro i Tyrkiet koster selskabet dyrt. (Side 12)Legoland-ejeren Merlin Entertainment trækker sig ud af 2016 stort set uden vækst og med en reel nedgang i profitten. (Side 15)Jesper Bak, der er hovedaktionær i kapitalfonden Dansk OTC, er blevet sigtet for kursmanipulation. Det er sket efter en ransagelse fortaget af bagmandspolitiet. Formand og medejer Dag Kaj Schønberg samt Dansk OTC og et beslægtet firma er ligeledes blevet ransaget. Læs artikel Danfoss har formået at tage markedsandele og har hentet flere penge hjem gennem blandt andet effektivisering og synergier. Konkurrenterne taber terræn, og mens markedet er faldet omkring 4 pct., har Danfoss formået at have en organisk vækst på 4 pct. Læs artikel Fra 2020 skal Dongs vækst komme fra markeder uden for Europa. Bestyrelsesformanden har en ambition om at være dominerende inden for havvind i USA. Læs artikel

Mangemillionæren Lars Foghsgaard overrasker med tilbagekøb af sit livsværk Labflex efter at have solgt det i vinteren 2015. Dengang blev det solgt i forbindelse med et generationsskifte for et trecifret millionbeløb til en norsk kapitalfond. Læs artikel