Topchef efter tiltale mod Atea: "Jeg ønsker at beklage"

Torsdag rejste Bagmandspolitiet en række tiltaler i den såkaldte Atea-sag om bestikkelse af offentligt ansatte.IT- giganten Atea selv og fire tidligere ledende ansatte i selskabet er blandt de tiltalte, og Ateas topchef, norske Steinar Sønsteby, reagerer nu på tiltalen. "Jeg ønsker at beklage på vegne af Atea. Atea har nultolerance over for korruption, og det er mit ansvar som koncernchef at sikre, at Atea Danmark er et trygt selskab at samarbejde med. Atea har derfor siden juni 2015 samarbejdet med den danske anklagemyndighed," siger topchefen i en pressemeddelelse.Atea er noteret på børsen i Oslo, men det er endnu uvist, om tiltalen får konsekvenser for IT-selskabets aktiekurs, da Atea udsendte en fondsbørsmeddelelse torsdag efter markedslukning.Den danske IT-milliardær Ib Kunøe er største aktionær og formand i Atea.Skulle tiltalen mod Atea ende med en dom for bestikkelse, kan det dog få store konsekvenser.IT-selskabet er storleverandør til bl.a. statens indkøbscentral, SKI, og her er det indskrevet i kontrakterne, at de kan opsiges øjeblikkeligt ved en dom for bestikkelse. Atea pointerer dog i sin fondsbørsmeddelelse, at det ikke nødvendigvis vil være konsekvensen af en dom."Fordi Atea er gået igennem en selvrenselsesproces, vil en dom ikke automatisk forhindre Atea i at konkurrere om offentlige udbud i Danmark," står der.Atea skriver videre, at en dom i Danmark ikke vil få konsekvenser i andre lande.I alt syv personer med fortid hos bl.a. Atea, Region Sjælland og Rigspolitiet blev i går tiltalt i sagen.Politiet mener, at de tidligere Atea-chefer bestak de offentligt ansatte til at sikre Atea-ordrer ved at betale for en for stor del af regningen for en tur til Las Vegas og en tur til Dubai.